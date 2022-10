Lukaku, Fiorentina-Inter lontana? Belga in gruppo solo per i primi minuti

La convocazione per Fiorentina-Inter sembra allontanarsi per Romelu Lukaku, in gruppo solo per i primi minuti in allenamento.

LUKAKU – L’ipotesi convocazione per Fiorentina-Inter pare allontanarsi per Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è allenato in gruppo solo per i primi minuti, come riportato da Franco Vanni. Il giornalista ha scritto tramite il proprio account Twitter. “Inter, Lukaku ha lavorato in gruppo solo per i primi minuti, per poi staccarsi e non prendere parte né al torello né alla parte atletica“.

Fonte: Twitter Franco Vanni