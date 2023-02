Lukaku fa esplodere San Siro! Onana salva il risultato. Male Dzeko: le pagelle – CdS

L’Inter parte con Edin Dzeko titolare e nel primo tempo palleggia tanto, ma senza creare tante occasioni. I ritmi crescono nel secondo tempo, quando Romelu Lukaku entra e segna il gol decisivo ma grande merito di André Onana che salva il risultato sullo 0-0. Di seguito le pagelle dei giocatori nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Parte male André Onana sbagliando due passaggi non particolarmente complicati con i piedi (causa terreno di gioco?) e litiga con Edin Dzeko. Al di là di questo, si rende protagonista con una doppia parata nel secondo tempo salvando il risultato, è lui il migliore in campo della partita con un 7,5. Molto bene anche tutta la retroguardia nerazzurra che non rischia mai nulla. Milan Skriniar non deve mai fare gli straordinari, attentissimo dietro: voto 6,5. Francesco Acerbi regge benissimo il fisico di Taremi mentre Alessandro Bastoni sfiora anche la gioia del gol: 6 per entrambi. Nicolò Barella fatica contro i centrocampisti del Porto, ma nel secondo tempo sfiora il palo alla destra di Costa e si ripete nel finale. Poi però mette in mezzo il pallone del gol di Romelu Lukaku: voto 7. Come lui anche il centravanti belga, che entra a partita in corso facendo valere la sua fisicità contro Marcano e Pepe, sfiorando anche l’assist per Lautaro Martinez che in scivolata non arriva. Hakan Calhanoglu (voto 6,5) è l’uomo partita secondo l’UEFA (vedi QUI): prova a scrollarsi di dosso Otavio in marcatura strettissima (espulso nel secondo tempo) e nelle palle inattive impegna più volte Diogo Costa. Lautaro Martinez spreca a inizio partita una grandissima palla-gol servita da Federico Dimarco. Nel secondo tempo sfiora il gol su assist di Lukaku: voto 6 per lui. Edin Dzeko, invece, è il peggiore in campo per i nerazzurri (voto 5,5): i difensori del Porto prendono le misure e non lo fanno giocare. Poi litiga anche con Onana e non gradice la sostituzione.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti