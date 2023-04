Lukaku, esultanza già vista altre volte! E di certo non con l’ammonizione

Lukaku espulso per doppia ammonizione nel recupero di Juventus-Inter (vedi moviola). Una scelta assurda da parte dell’arbitro Massa, che ha punito oltremodo la classica esultanza dell’attaccante belga.

EPISODIO ASSURDO – Si può essere espulsi per aver esultato in una maniera già vista altre volte senza provvedimenti disciplinari? Con Davide Massa evidentemente sì. Il secondo giallo a Romelu Lukaku è un qualcosa che non esiste in alcun regolamento al mondo, anche perché non ha senso. L’attaccante dell’Inter, peraltro oggetto di insulti razzisti dalla curva della Juventus, dopo il rigore ha fatto la sua classica esultanza. Giusto per specificare: non era “in risposta” a nessuno”, ma un qualcosa di “suo”. Già visto per esempio due settimane fa in Svezia-Belgio, come da foto seguente, senza ricevere alcun cartellino. E senza, ovviamente, che nessuno si scandalizzasse o dicesse qualcosa.

UN CASO INSENSATO – Quanto avvenuto stasera è l’ennesima situazione in cui gli arbitri italiani non sono riusciti a gestire il momento. Perché era già successo sei mesi fa con Ademola Lookman in Udinese-Atalanta, tutto questo per la mancanza di conoscenza delle esultanze. Che priverà l’Inter di Lukaku per il ritorno contro la Juventus, perché nonostante le parole di Simone Inzaghi non c’è possibilità – a livello regolamentare – di impedire la squalifica (vedi articolo). Resta la brutta figura di Massa, che ha equivocato la classica esultanza di Lukaku per un qualcosa di provocatorio verso i tifosi avversari. E che ha poi portato alla doppia rissa finale, con un vigliacco pugno di Juan Guillermo Cuadrado a Samir Handanovic (vedi articolo).