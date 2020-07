Lukaku, escluse lesioni: oggi lavora a parte. Inter-Torino in panchina? – Sky

Condividi questo articolo

Lukaku dovrebbe andare in panchina lunedì nella sfida tra Inter e Torino. Il belga, effettuati i controlli che hanno escluso lesioni, oggi sta lavorando a parte ad Appiano Gentile. Lo riferisce “Sky Sport”

VERSO INTER-TORINO – Questi gli aggiornamenti di Andrea Paventi: «L’allenamento è ancora in corso, Romelu Lukaku sta lavorando a parte. Dopo i primi controlli che hanno escluso una lesione non sta facendo lavoro con il gruppo. Verrà valutato ancora meglio domani. Ad oggi non credo che partirà dal primo minuto, partiranno Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Vediamo domani se sarà quanto meno in panchina».