Lukaku entra e segna (su assist di Barella), segnali di un nuovo inizio all’Inter – CdS

Altro che minestra riscaldata. Lukaku entra e segna mettendo in mostra una prestazione che ricorda davvero il primo Lukaku. È tornato? Questo lo scopriremo nelle prossime partite, ma intanto l’Inter e Inzaghi si godono la sua grande prestazione e la vittoria di andata agli ottavi di finale di Champions League.

FORMATO GIGANTE – Romelu Lukaku entra bene in gara e chissà che non sia un segnale di un nuovo inizio. L’Inter vince a San Siro contro il Porto grazie alla rete proprio del centravanti belga. Prima l’assist per Lautaro Martinez che in scivolata non arriva sul pallone, poi però Nicolò Barella disegna un cross perfetto che Lukaku ha potuto incornare liberamente: palla sul palo e sul ribalzo sempre lui ribadisce in rete. Ma ancor prima ci pensa André Onana a mantenere vive le speranze con una tripla parata consecutiva ancora sullo 0-0. In superiorità numerica poi il Porto rinuncia a ripartire e l’Inter si avvicina anche al secondo gol. Se si tratta di un ritorno vero e credibile o soltanto di un estemporaneo regalo del caso lo decideranno le prossime partite.

