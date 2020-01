Lukaku Ã¨ l’Inter, Brozovic al posto giusto, Handanovic presente – CdS

Lukaku è l’Inter, Brozovic al posto giusto, Handanovic presente – CdS

Il “Corriere dello Sport” premia Lukaku come migliore di Napoli-Inter. Bene anche Lautaro Martinez, Brozovic, de Vrij e Handanovic.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è Lukaku che prende 8. Primo gol: 48 metri palla al piede con botta finale che sbatte sul palo e va dentro. Secondo gol: missile a 111 chilometri all’ora che passa fra le gambe di Meret. Al posto del sinistro ha una carica di dinamite. In questa partita, ma non solo in questa partita, è lui l’Inter.

AIUTANTE MA NON SOLO – Il voto di Lautaro Martinez è 7. Per un’ora lavora come aiutante di Lukaku, poi si mette in proprio e alla prima buona chance mette anche la sua firma sulla vittoria dell’Inter.

AL POSTO GIUSTO – Prende 7 anche Brozovic. Sempre nel cuore delle azioni, sempre nella posizione giusta per dare equilibrio e creare gioco. Il pezzo forte è il lancio per il 2-0 di Lukaku.

UNA DISATTENZIONE – Anche de Vrij merita un 7. Comincia con una disattenzione (Milik gli sfila alle spalle e di testa va vicino al gol) e da quel momento non sbaglia altro.

PARATE IMPORTANTI – Infine Handanovic arriva al 7. Paratona su Insigne, bella parata su Zielinski, più altri interventi con cui risolve ogni problema. Incolpevole sul gol.