Lukaku e Lautaro Martinez tornano in coppia, una certezza in piÃ¹ – GdS

Lukaku e Lautaro Martinez tornano in coppia, una certezza in più – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea il ritorno della coppia Lukaku-Lautaro Martinez, decisiva per l’Inter con gol e leadership.

COPPIA CHE SI RITROVA – Conte contro la Lazio ha una certezza in puù. Il tecnico ritrova la sua LuLa, capace di segnare 28 dei 48 gol in questo campionato. Lukaku e Lautaro sono il manifesto dell’attacco al potere dell’Inter, gli uomini simbolo nella volata scudetto. Il Toro torna dalla squalifica e vuole recuperare.

ESEMPIO PER TUTTI – Due attaccanti nati per giocare insieme, complementari come pochi, altruisti in maniera quasi unica. Si cercano col pallone e nelle esultanze, si stimano, si rispettano. Un rispetto che è servito anche da esempio al resto del gruppo: quando due campioni decidono in totale armonia di alternarsi a calciare i rigori, vuol dire che si può essere leader senza essere primedonne e soprattutto essere capaci di mettere la squadra davanti alla soddisfazione personale. È la filosofia di Conte che è entrata sotto la pelle dei suoi ragazzi e che ha fatto la differenza nel momento di emergenza, dove neanche a dirlo poi è stata la LuLa a indicare la via.