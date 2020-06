Lukaku e Lautaro Martinez si ritrovano, e ora c’è anche Eriksen – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea il ritrovamento della coppia gol dell’Inter. Contro la Samp Lukaku e Lautaro Martinez hanno indirizzato la partita, coadiuvati da Eriksen.

RITORNA LA COPPIA – La risposta che serviva all’Inter, nel modo che voleva l’Inter. Doveva essere la notte della Lu-La, per tornare d’acchito a 6 punti dalla Juve capolista, e la coppia d’oro dell’attacco di Conte è tornata bella, affiatata, soprattutto decisiva. Non segnavano in tandem dalla Befana, Lukaku e Lautaro. E l’srgentino è tornato alla rete-lampo che lo fa sbloccare. Hanno scelto il primo giorno d’estate, nel silenzio di San Siro, per festeggiare di nuovo. Un peccato per i tifosi nerazzurri, visto che mai avevano brindato insieme al Meazza. Ma è il male minore, perché dopo il blackout di Napoli e mettendoci anche l’astinenza pre-Covid in casa di Lazio e Juve, serviva una risposta così.

QUALITA’ AGGIUNTIVA – Lukaku e Lautaro tornano a essere i «padroni» dell’Inter e salgono a 41 gol in due. E stavolta in mezzo c’è anche Eriksen che non scherza. Il danese trequartista la chiave per riaccendere la Lu-La? Se basta la partita con la Samp per dare una risposta, questa è un sì. Già, perché Romelu e il Toro nel primo tempo si trovano a meraviglia, con Chris che danza con loro. Il primo gol, che Lukaku dedica a George Floyd, inginocchiandosi e alzando il pugno al cielo, è un gioco di biliardo: tacco di Lautaro, Lukaku serve Eriksen che gli restituisce un assist al bacio per l’1-0. Il raddoppio nasce da Romelu che imbecca Candreva in area e poi ecco l’assist per il Toro.

TORO PRESENTE DI TESTA – Per l’Inter i gol di Lukaku sono una garanzia: in A ha messo il timbro in 13 partite e solo col Parma non sono arrivati tre punti. E se poi c’è anche un Lautaro extra-large, che si spende e si muove come è nel suo Dna, allora per Conte è più facile. A Napoli in Coppa Italia il Toro argentino era sembrato un corpo estraneo alla squadra, e le critiche per i possibili pensieri rivolti al Barça erano state tante. Contro la Samp, l’idea di giocare con Messi è finita di lato e Lautaro si è finalmente sbloccato. Dal 26 gennaio non urlava per un gol, ora rieccolo, con tanto di dedica al padre nel giorno in cui in Argentina (e in tanti altri Pae- si) si celebra la festa del papà. Chissà cosa gli avrà detto Conte in questa settimana. Chissà se le parole di Beppe Marotta alle tv prima della partita non l’hanno spronato. Intanto Lautaro ha dato la risposta che l’Inter voleva adesso. E questo è un nuovo inizio.