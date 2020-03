Lukaku e Lautaro Martinez scollegati, Bastoni insicuro – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Juventus-Inter indica in Lukaku il peggiore dei nerazzurri. Male anche Lautaro Martinez, Bastoni e Vecino.

IL PEGGIORE – Il peggiore dell’Inter è Lukaku, che prende 5. Si vede solo quando la Juve batte i calci d’angolo, ma in un’occasione de Ligt in volo supera anche lui. Ogni tanto tiene palla, però se alla fine non riesce a concludere una sola volta significa che questa non è proprio la sua partita.

SCOLLEGATO – Voto 5 anche per Lautaro Martinez. Entra in azione appena la Juve cala di tono, lo fa con un assist per Brozovic. Sembra un buon inizio, invece è anche la fine perché da quel momento l’argentino scompare dalla scena. La squadra non lo cerca e lui non cerca la squadra.

INSICUREZZE DIFENSIVE – Bastoni prende 5. Di testa si fa superare due volte da de Ligt su calcio d’angolo, ma il problema serio è quando Ronaldo lo anticipa di piede, in area piccola, costruendo le premesse per la rete di Ramsey. Fra i momenti negativi della sua gara, un maldestro passaggio indietro con cui regala un angolo alla Juve.

BRUCIATO – Vecino prende 5,5. Sta dalla parte di Matuidi che, a sua volta, copre le spalle a Ronaldo. Di conseguenza l’ex viola deve occuparsi anche della fase difensiva, orientando le sue scelte intorno a Cristiano. Ma nel momento decisivo, quello del gol di Ramsey, si fa bruciare da Matuidi.