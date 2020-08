Lukaku e Lautaro Martinez falliscono il test, col Siviglia non incidono

Siviglia-Inter era un test per l’attacco nerazzurro. Malgrado i due gol segnati il test è stato fallito. Lukaku e Lautaro Martinez non sono riusciti a incidere.

TEST FINALE – L’Inter in questa stagione ha quasi sempre fatto affidamento sul suo attacco per trovare risultati. Col Siviglia il reparto offensivo si trovava davanti a una prova di livello, in una partita con un trofeo in palio. Arrivava da un rotondo 5-0, con Lautaro Martinez e Lukaku sugli scudi. Eppure ha fatto scena muta. I due gol segnati non illudano. Test fallito, ripresentarsi a settembre.

ATTACCO SPUNTATO – In punizione vanno per forza di cose i due attaccanti, Lukaku e Lautaro Martinez. Per il belga la serata è iniziata benissimo, con rigore conquistato e trasformato che lo portava a raggiungere Ronaldo. Tutto sembrava apparecchiato. Ma è stato un fuoco di paglia. Pochi spazi, pochi palloni (27 tocchi, contro il Leverkusen nella sua gara migliore erano stati 50), fino alla beffa finale. Gol sbagliato, autogol decisivo. In verità anche contro lo Shakhtar il numero 9 aveva mostrato qualche difficoltà nei primi minuti di partita. Tipo i primi 70 minuti. Ma aveva compensato il Toro con una gara super e una partenza delle sue. Che si sperava lo portasse a giocare la finale sulle ali dell’entusiasmo. Invece l’argentino non ha trovato la carica. Ha attraversato la partita quasi assente. Non si è mai fatto vedere, non ha mai messo in difficoltà la difesa avversaria. Il numero zero alla voce tiri dice molto.

NESSUNO SBOCCO – Non tutto è colpa loro, sia chiaro. Il Siviglia ha imbrigliato tutta l’Inter, che non ha mai trovato le distanze in campo e il suo consueto giro palla. Non sono arrivate soluzioni né verticali né sugli esterni. Poi la mancanza di qualità per cercare soluzioni individuali ha chiuso ogni discorso.