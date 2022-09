Lukaku e Calhanoglu, solo uno sorride in vista di Inter-Roma: la situazione

Lukaku ha lavorato oggi ad Appiano Gentile per la prima volta dopo lo stop di fine agosto. L’attaccante belga mette nel mirino Inter-Roma, sfida in programma sabato 1 ottobre alle ore 18.00. Secondo quanto rivelato da sportmediaset.it, tra il numero 90 nerazzurro e Calhanoglu al momento solo uno ha chance di esserci

CHANCE – Romelu Lukaku ha lavorato oggi sul campo per la prima volta dopo la distrazione dei flessori della coscia sinistra che lo ha tenuto ai box da fine agosto. Per il belga crescono le possibilità in vista di Inter-Roma, big match dell’ottava giornata di Serie A in programma sabato 1 ottobre alle ore 18.00 a San Siro. Indisponibile al momento anche Hakan Calhanoglu che ha già saltato la partita contro l’Udinese. Secondo sportmediaset.it, le chance di rivedere il turco contro la Roma sono al momento molto basse.