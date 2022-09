Lukaku e Calhanoglu, lavoro ad Appiano! La sensazione verso Inter-Roma

Lukaku e Calhanoglu si sono ritrovati quest’oggi a lavorare ad Appiano Gentile. I due nerazzurri stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Ecco le sensazioni verso Inter-Roma secondo Sky Sport

LAVORO – Giornata di riposo per l’Inter ma non per Lukaku e Calhanoglu. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i due nerazzurri si sono allenati quest’oggi ad Appiano Gentile. La speranza è quella di poter recuperare per Inter-Roma ma il club non vuole rischiare, soprattutto il belga, vista la muscolatura pesante dell’attaccante. Saranno decisivi gli esami di controllo che verranno effettuati in settimana. In caso di esito positivo si procederà con il rientro graduale in campo.