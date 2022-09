Lukaku e Calhanoglu ancora a parte, ma recupero procede bene. Una data importante – Sky

Procede il lavoro ad Appiano Gentile per la sfida con la Roma alla ripresa del campionato. Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu vogliono esserci, una data importante secondo Sky Sport.

LAVORO PERSONALIZZATO – Lavoro differenziato oggi sul campo per Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu, ma con due programmi diversi di allenamento. Entrambi proveranno a lavorare per esserci con la Roma, ma senza correre alcun rischio. Saranno decisivi i controlli di inizio settimana (26-27 settembre, ndr), per arrivare a un graduale inserimento al gruppo di lavoro. A quel punto si capirà se ce la faranno a rispettare questo loro “desiderio”, di tornare a disposizione.