Lukaku, doppietta in Inter-Lazio e importante traguardo in carriera

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku ha segnato (almeno finora) una doppietta nel corso di Inter-Lazio: con questi due gol importante traguardo per l’attaccante

RECORD PERSONALE – Due gol da parte di Romelu Lukaku in Inter-Lazio al termine del primo tempo di Inter-Lazio. Una rete su calcio di rigore è uno su azione per l’attaccante nerazzurro. Il belga ha raggiunto così il traguardo dei 300 gol in carriera.