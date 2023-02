Lukaku, dopo il gol in Inter-Udinese dedica a un amico speciale

Dopo il gol segnato ieri su rigore in Inter-Udinese, Romelu Lukaku non si è lasciato andare a un’esultanza liberatoria. Mandando, invece, baci verso il cielo. Il motivo è presto spiegato: la dedica è per l’amico ed ex compagno Christian Atsu, tra le vittime del terribile terremoto in Turchia

DEDICA SPECIALE – Baci verso il cielo dopo il rigore segnato in Inter-Udinese. Così ha celebrato il gol dell’1-0 Romelu Lukaku. La dedica è per Christian Atsu, amico del belga ed ex compagno di squadra ai tempi dell’Everton. È proprio di ieri infatti la notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita dopo settimane di ricerche in seguito al terribile terremoto in Turchia. Un forte colpo per Romelu Lukaku, che su Instagram gli ha poi dedicato queste belle parole: “Riposa in pace fratello, questo è un colpo duro. È stato fantastico conoscerti, con tutto il tuo lavoro duro in allenamento e l’amore per la tua famiglia. Possa Dio dar loro forza e possa benedirti. Ti amerò sempre“.