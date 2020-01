Lukaku domina, Ranocchia affidabile, mediana in grande spolvero...

Lukaku domina, Ranocchia affidabile, mediana in grande spolvero – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Inter-Cagliari indica in Lukaku il migliore in campo. Bene anche Ranocchia e la mediana con Barella, Brozovic e Borja Valero.

IL MIGLIORE – Lukaku è il migliore dell’Inter e prende 8. Abbatte il Cagliari con una scintillante doppietta, arrivando a 18 gol stagionali. Intorno ai gol, regala una prestazione da primo della classe, confermandosi imprendibile per gli avversari nel pianeta calcistico del Belpaese.

AFFIDABILE – Ranocchia merita un 7. Come nelle prime due giornate di campionato sostituisce alla perfezione de Vrij. in più segna di testa l’ultimo gol della serata. Ci sarà bisogno di lui in Europa League.

QUALITA’ – Voto 7 anche per Barella. Stavolta non deve usare la clava, per imporsi basta il fioretto. Notte da uomo assist: uno a Borja Valero, uno a Lukaku.

PRESENTE – Brozovic prende 7. Recupera palloni e governa il gioco.

SEMPRE UTILE – Borja Valero, un altro 7. Segna un gol con uno scatto da provetto incursore. E’ il suo secondo centro in stagione dopo il gol alla Fiorentina. Piace anche come mezzala.