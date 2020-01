Lukaku domina Inter-Cagliari, Dimarco sfrutta la sua chance – GdS

Secondo le pagelle della “Gazzetta dello Sport”, è inevitabilmente Romelu Lukaku il migliore in campo dei nerazzurri per Inter-Cagliari. Ottima prestazione anche per Nicolò Barella e soprattutto Federico Dimarco, che sfrutta la chance datagli da Antonio Conte nel migliore dei modi.

PIÙ CHE SUFFICIENTI – È Romelu Lukaku il migliore dei nerazzurri in Inter-Cagliari: voto 7,5 per lui che ci mette soltanto 21 secondi per imprimere il suo marchio sulla partita. Nel secondo tempo arriva anche la doppietta, facendo inchinare San Siro di fronte a lui. Voto 7 per Nicolò Barella (due assist e ritmi altissimi), Borja Valero (dominatore a centrocampo, con tanto di gol) e Federico Dimarco (ottimo piede e trova spesso la giocata di prima). 6,5 per Andrea Ranocchia (in leggero ritardo sulla rete del momentaneo 3-1 di Oliva, ma il gol è il giusto premio dopo la sua prestazione) e Marcelo Brozovic (gioca in scioltezza).

SUFFICIENTI – Sufficienza (voto 6) per Samir Handanovic, Diego Godin, Milan Skriniar (ordinario, non deve strafare), Valentino Lazaro (prova troppo spesso il numero), Alexis Sanchez (al rientro dopo tre mesi, tanta qualità ma ancora poca quantità), Sebastiano Esposito (minuti importanti per l’esperienza) e Cristiano Biraghi (gioca pochi minuti, ma è suo il corner per la rete del 4-1). Senza voto invece Stefano Sensi, per lui una sorta di allenamento in vista della sfida contro il Lecce.