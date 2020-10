Lukaku punta il derby Inter-Milan: la scelta particolare per il ritorno – Sky

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter

Lukaku ha segnato sia all’andata sia al ritorno nei due derby fra Inter e Milan della scorsa stagione. L’attaccante, impegnato ventiquattro ore fa in Islanda-Belgio, ha fatto di tutto per tornare prima a Milano e rimettersi a disposizione di Conte. Lo riporta Sky Sport.

RIENTRO IN ANTICIPO! – Romelu Lukaku ieri, a quest’ora, aveva da poco finito Islanda-Belgio. L’attaccante è stato il migliore in campo, con la doppietta decisiva per l’1-2, ma ora c’è il derby alle porte. Proprio in vista di Inter-Milan, segnala il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, il giocatore ha fatto una scelta particolare. Ha preso un aereo privato già nella scorsa notte, per essere pronto a Milano già stamattina. Subito a disposizione di Antonio Conte quindi, a differenza per esempio di Arturo Vidal e Alexis Sanchez che si ripresenteranno solo domani, complice il viaggio intercontinentale dal Sud America. Considerato che, peraltro, quest’ultimo è in dubbio dopo le voci di un infortunio dal Cile (vedi articolo) di opzioni per il derby ce ne saranno poche. Lukaku e Lautaro Martinez saranno la coppia d’attacco per Inter-Milan sabato alle ore 18, con il belga che proverà a fare tre su tre nella stracittadina (sia di gol sia di vittorie).