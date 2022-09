Lukaku, definito l’esame di controllo! Le speranze per Inter-Roma – TS

Lukaku sta lavorando per recuperare dall’infortunio che lo tiene fuori dai campi ormai da un mese (vedi articolo). In vista di Inter-Roma, Tuttosport annuncia quando sarà il prossimo esame di controllo per il belga.

LE VALUTAZIONI – Romelu Lukaku oggi fa un mese senza giocare, visto che l’ultima presenza risale al 26 agosto con la Lazio. Per Inter-Roma di sabato ci sono discrete possibilità di rivederlo in campo, ma tutto passa dall’esame di controllo. Tuttosport comunica come sarà domani il giorno in cui Lukaku sarà rivalutato, come da programma, dopo che in questi giorni ha alzato i carichi di lavoro alla Pinetina. In caso di OK da parte dei medici sarà scontata la sua convocazione per la partita di sabato. Lukaku si era fermato due giorni dopo il match con l’altra squadra romana per un infortunio muscolare alla coscia sinistra.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini