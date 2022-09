Lukaku dà la carica per Inter-Torino, attesa sul ritorno in campo – SM

Lukaku sarà il grande assente di Inter-Torino di oggi, quarta partita consecutiva che il belga è costretto a saltare. Sport Mediaset conferma la sua presenza sugli spalti.

DI RITORNO – Romelu Lukaku ha completato la prima parte di cure ad Anversa, dopo l’infortunio muscolare riscontrato due settimane fa. L’attaccante sarà presente al Meazza alle ore 18 per Inter-Torino, di ritorno dal Belgio. Lo conferma Sport Mediaset, dando la presenza di Lukaku anche come “carica” per Lautaro Martinez. Il ritorno in campo del numero 90 ovviamente non potrà essere oggi, la speranza è che si possa rivedere prima della sosta per le nazionali di fine settembre.