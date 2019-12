Lukaku da applausi, Esposito sa muoversi, qualità Candreva – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Genoa indica in Lukaku il migliore in campo. Bene anche Candreva, Gagliardini, Borja Valero ed Esposito.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è Lukaku che prende 8. Due gol, il secondo è da far cascare l’applausometro, un assist, almeno un altro paio di situazioni per lasciare ancora il segno. E pensare che nei primi dieci minuti sembra un po’ soft, illusione per il Genoa.

QUALITA’ IN FASCIA – Candreva merita un 7. Bella fionda di destra. Galoppa, pennella il primo assist per Lukaku. Rifiata e poi riparte, entrando nell’azione del poker.

REGISTA – Voto 7 anche per Borja Valero. Sempre nel vivo, spesso a un tocco. Sbrigativo, con gli occhi spalancati alla ricerca della soluzione giusta.

CONTO APERTO – Gagliardini prende 7. Quando trova il Genoa, diventa attaccante vero: quattro gol l’anno scorso, equamente distribuiti tra andata e ritorno, il timbro del 2-0 per completare l’opera. E aveva colpito anche contro la Samp, gli regaleranno la Lanterna.

PROMESSA – Anche Esposito si merita un 7. Piace perché sa calarsi nel ruolo, non per forza pensando a finalizzare ma mettendosi a disposizione e facendo i movimenti giusti. Lukaku gli cede il rigore che gli permette di entrare da minorenne nel ta-bellino dei marcatori.