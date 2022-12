Lukaku, da Appiano Gentile indicazioni confortanti per l’Inter – TS

Romelu Lukaku è pronto per partire titolare anche nell’amichevole di oggi contro il Sassuolo. Il belga sta migliorando la sua condizione ogni giorno di più

IN MIGLIORAMENTO – L’obiettivo di Romelu Lukaku per questa seconda parte di stagione è mettersi da parte l’avvio deludente e far ricredere tutti. Oggi il test con il Sassuolo potrà dare maggiori indicazioni sullo stato di forma del belga, che vuole ripetersi dopo la buona prestazione contro la Reggina. Voci dicono che Lukaku sia tornato dal Qatar più carico che mai. In questi sei mesi l’obiettivo è convincere tutti, e soprattutto convincere l’Inter che ha bisogno di lui.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna