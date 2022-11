Lukaku convocato dal Belgio ma ancora in dubbio: nuova visita in programma – TS

Romelu Lukaku è stato convocato dal Belgio (ecco la lista completa), ma serviranno nuovi accertamenti per valutare se l’attaccante belga riuscirà a giocare il Mondiale o meno (vedi QUI). Secondo quanto riportato da Tuttosport, nuove visite in programma per lui.

PRESTO NOVITÀ – Romelu Lukaku è stato incluso da Roberto Martinez nella lista dei convocati per il Belgio al Mondiale. Tra oggi e lunedì il centravanti effettuerà una nuova risonanza magnetica per verificare la cicatrice al muscolo del flessore della coscia sinistra. Ricordiamo che l’attaccante belga si è infortunato la prima volta il 28 agosto, con ricaduta certificata il 31 ottobre.

Fonte: Tuttosport