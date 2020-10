Lukaku contro il Genoa si conferma: gran gol, e stavolta in verticale

Romelu Lukaku Atalanta-Inter

Lukaku anche contro il Genoa ha trovato la via del gol. I rossoblù sono una delle sue vittime preferite, ma va sottolineato il modo in cui ha segnato.

TERZA CONFERMA – Lukaku e il Genoa, un legame ormai indissolubile. Forse unico. Quando il numero 9 vede il rossoblù non si accontenta di segnare, ma trova pure reti di pregevole fattura tecnica. Arrivati alla terza consecutiva è riduttivo parlare di coincidenze: il belga sente un’aria speciale.

GOL GOIELLI – Cominciamo dalla storia. Lukaku ha “conosciuto” il Genoa nella stagione 2019-2020. E subito l’incontro è stato esplosivo. Tra andata e ritorno due reti tra le più belle dell’anno per il bomber belga. Un feeling non da poco, che non a caso è stato subito ribadito alla prima occasione nel suo secondo anno in Serie A.

RETE DIVERSA – Il gol segnato in Genoa-Inter 2020-2021 però non solo è bello, ma rappresenta una novità per la stagione di Lukaku. Il belga infatti fino ad oggi aveva già realizzato 6 gol. Tutti caratterizzati da una forma comune: Romelu servito con palloni orizzontali dalle fasce dentro l’area, se non proprio l’area piccola. Questa rete invece ha il dna tipico dei gol visti la scorsa stagione. Lukaku che riesce a girarsi e opera in verticale fronte alla porta. Un ritorno al classico. Per chi avesse avanzato dubbi insomma, lui sa ancora come si fa.