Lukaku col Siviglia cerca il gol per raggiungere due obiettivi

Condividi questo articolo

Lukaku è il capocannoniere dell’Inter e alla sua prima stagione in nerazzurro è già da record. Nella finale col Siviglia però ha due obiettivi per andare ancora oltre.

SPRINT FINALE – Lukaku dopo una stagione già di suo da record con la fase a eliminazione di Europa League ha messo il turbo. In verità fin dal doppio confronto col Ludogorets. Il belga ha segnato in tutte le partite per un totale di 6 reti in 5 gare. Col Siviglia si troverà contro una difesa di alto livello. Ma per motivarsi ulteriormente ci sono due obiettivi.

OBIETTIVO RONALDO – Uno è stato già sottolineato più e più volte. Lukaku con la doppietta allo Shakhtar ha raggiunto quota 33 gol in stagione. Con una rete in più raggiungerebbe a 34 un certo Ronaldo nella sua stagione d’esordio in nerazzurro. E il Fenomeno il gol numero 34 lo aveva segnato proprio in finale di una coppa, la UEFA. Per il belga quindi gonfiare la rete avrebbe un profondo valore storico. E anche per i tifosi.

OBIETTIVO BRUNO FERNANDES – Oltre a questo obiettivo suggestivo e romantico legato alla storia dell’Inter ce n’è uno legato all’edizione attuale dell’Europa League. Lukaku con 6 reti è vicecapocannoniere della coppa. Il miglior marcatore con 8 gol è Bruno Fernandes, eliminato proprio dal Siviglia in semifinale. Con una doppietta il numero 9 raggiungerebbe la vetta. Una soddisfazione personale ulteriore. Che, facendo due conti molto semplice, gli permetterebbe di eguagliare e superare Ronaldo.