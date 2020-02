Lukaku col Milan vuole tornare al gol a San Siro: un mese e mezzo di digiuno – TS

“Tuttosport” sottolinea che Lukaku non segna a San Siro da Inter-Genoa. Un mese e mezzo di digiuno che il numero nove vuole interrompere col Milan.

DIGIUNO – Lukaku contro il Milan ha uno stimolo in più. Vuole tornare al gol a San Siro in campionato dopo oltre un mese e mezzo di digiuno: l’ultima gioia risale alla doppietta rifilata al Genoa il 21 dicembre scorso. Con Atalanta e Cagliari, alla ripresa della Serie A dopo la pausa natalizia, è rimasto a secco. Le uniche reti in casa di Lukaku, dopo quelle ai rossoblù, sono state segnate al Cagliari in Coppa Italia (doppietta).

MEGLIO IN TRASFERTA – Nel frattempo invece è proseguito implacabile il ruolino di marcia in trasferta con le doppiette a Napoli e Udine. Lukaku cercherà di riequilibrare il bilancio complessivo in campionato, decisamente sbilanciato a favore dei gol lontano da Milano. Ben 11 sui 16 totali finora firmati in Serie A. Il derby rappresenta l’occasione migliore. Sarebbe un bis dello splendido colpo di testa che ha chiuso la gara di andata (da calendario giocata in trasferta dall’Inter).