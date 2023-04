Lukaku ci sarà in Inter-Juventus! Ma in attacco nessun ballottaggio

Lukaku in Inter-Juventus sarà giustamente a disposizione di Simone Inzaghi dopo la “grazia” ricevuta dal presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha di fatto tolto la squalifica. Il tecnico italiano però ormai da tempo ha le idee chiare riguardo l’attacco titolare in Coppa Italia.

NESSUN BALLOTTAGGIO – L’Inter torna a vincere in campionato e lo fa in trasferta in casa dell’Empoli, soprattutto grazie alla doppietta di Romelu Lukaku che contribuisce (con l’assist) anche al gol di Lautaro Martinez. Una doppietta che chiaramente potrebbe fargli guadagnare posizioni per una possibile maglia da titolare in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma difficilmente sarà così, o almeno non dal primo minuto. Inzaghi già prima della sfida con l’Empoli aveva organizzato il turnover insieme al suo staff tecnico, in funzione proprio della squalifica del belga (poi tolta) contro i bianconeri. Per questo motivo contro la Juventus in Coppa Italia giocherà sicuro Lautaro Martinez, e in coppia con lui anche Edin Dzeko, escluso dalla sfida contro i toscani in campionato. Chiaramente ci sarà spazio per Lukaku a partita in corso, anche perché la partita potrebbe durare centoventi minuti con possibili rigori.