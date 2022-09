Lukaku e Calhanoglu sognano la Roma: decisiva la prossima settimana -Sky

Gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport – sulla situazione di Lukaku e Calhanoglu, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Entrambi sperano di rientrare con la Roma, e la prossima settimana sarà decisiva. Poi focus sulle prestazioni di due nerazzurri in nazionale, ovvero Lautaro Martinez e Federico Dimarco.

SETTIMANA DECISIVA – Così Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, definisce la prossima settimana. Nei prossimi giorni si saprà se Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu giocheranno contro la Roma. I due stanno recuperando dagli infortuni patiti nelle scorse settimane, e sognano di tornare per la sfida casalinga del 1 ottobre: «Allenamento finito sotto la pioggia, diversi nazionali ovviamente ancora assenti. Lukaku e Calhanoglu si sono allenati ancora a parte e sognano la Roma. Per entrambi la prossima settimana di lavoro sarà importante per capire se potranno essere della partita. Inzaghi chiede poi una svolta mentale ai suoi per uscire da questo momento difficile.»

BUONE NOTIZIE DALLE NAZIONALI – Il giornalista di Sky approfondisce poi le prestazioni di due giocatori nelle loro nazionali. Si parla di Lautaro Martinez e Federico Dimarco (qui un focus sull’esterno mancino): «Buone notizie arrivano dalle nazionali. In primis da segnalare il gol di Lautaro Martinez contro il Marocco che ha sbloccato il match (terminato poi 3-0 per l’Albiceleste, ndr). Sappiamo quanto è importante per il Toro trovare il feeling con la rete. Poi guardando in casa nostra, bene Federico Dimarco, che ha giocato quasi 90′ da esterno sinistro contro l’Inghilterra, una zona del campo in cui l’Inter cerca ancora delle risposte importanti». Così Barzaghi conclude il suo aggiornamento da Appiano.