Lukaku e Calhanoglu in Inter-Roma, per riaverli servono due certezze – CdS

Lukaku e Calhanoglu sono i due infortunati illustri in casa Inter, che sperano in un recupero per la partita con la Roma. Il Corriere dello Sport cita due fattori necessari per poterli vedere in campo.

SULLA VIA DEL RECUPERO – La preparazione a Inter-Roma riprenderà oggi pomeriggio, con la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. Hakan Calhanoglu e Romelu Lukaku si sono presentati alla Pinetina anche ieri, nel giorno di riposo, per proseguire il loro programma di recupero dagli infortuni. Con loro anche il terzo portiere Alex Cordaz, fuori sino al 2023. Il Corriere dello Sport è ottimista sul recupero in vista di sabato dei due giocatori, che hanno aumentato l’intensità dei carichi di lavoro. Ci sono possibilità discrete di vederli a disposizione di Simone Inzaghi, ma servono due certezze: il via libera dei medici dopo nuovi controlli e qualche allenamento col gruppo. L’Inter tornerà al completo, con tutti i nazionali, solo giovedì ossia a due giorni dalla Roma: lì si capirà se Lukaku e Calhanoglu potranno farcela.

