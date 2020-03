Lukaku anonimo, Lautaro Martinez non fa nulla, Young colpevole – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Juventus-Inter indica in Lukaku il peggiore tra i nerazzurri. Male anche Lautaro Martinez e Young.

IL PEGGIORE – Lukaku è il peggiore dell’Inter e prende 4. Partita più anonima che anonima non si può. Sovrastato da de Ligt, non vede la porta e non riesce ad aprire spazi ai compagni.

ASSENTE – Lautaro Martinez prende 5. Una punizione sulla barriera e nulla più.

COLPEVOLE – Voto 5 anche per Young. Uccellato due volte da Dybala sul raddoppio: il primo dribbling per lo scatto in profondità e quello successivo, che precede il delizioso tocco di esterno in area.