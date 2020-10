Lukaku ancora senza gol alle big, con la Lazio resta a secco

Lukaku Inter

Lukaku non è riuscito a trovare la rete contro la Lazio, confermando il suo tabù personale. Il belga deve crescere e rendersi decisivo.

GOL CERCASI, ANCORA – Lukaku continua con la sua personale maledizione. Nemmeno Lazio-Inter è stata la partita giusta per sbloccarsi in un big match. Un tabù pesante, che ormai il belga si porta dietro da anni. E per un giocatore del suo spessore, della sua importanza all’interno del mondo nerazzurro, è lecito chiedere una svolta

OPZIONE DI GIOCO – In Lazio-Inter Lukaku non ha giocato male. Anzi, nel primo tempo, come già visto altre volte, è stato la prima opzione di manovra per una squadra che faticava a superare le coperture a centrocampo degli avversari. Un po’ impreciso, questo sì, ma il grande lavoro non va negato né sminuito. Manca però la parte principale del suo lavoro da numero nove: i gol. O anche solo i tiri nello specchio, per la verità.

Il bomber belga contro la Lazio ha tirato una sola volta. Mancando la porta. In un’occasione ghiotta, specie per un attaccante del suo livello. La classica occasione che rimane in testa perché poco dopo i biancocelesti hanno pareggiato e gli uomini di Conte hanno perso il controllo della partita. Lukaku è centrale nel progetto nerazzurro, ma il suo ultimo step di crescita passa necessariamente per questi momenti. Serve che sappia decidere i match decisivi. Per sé stesso e per tutta l’Inter.