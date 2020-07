Lukaku al top in trasferta, col Napoli ultima occasione a San Siro

Lukaku in questa stagione ha segnato la maggior parte dei suoi gol in trasferta. In Inter-Napoli ha l’ultima occasione per lasciare il segno a San Siro.

QUANTI GOL IN TRASFERTA – Lukaku alla sua prima stagione all’Inter ha avuto un impatto devastante, di alto livello, in un campionato difficile come la Serie A. Per cominciare non è mai stato così prolifico dal punto di vista realizzativo. Sono 29 le reti in stagione, 23 in campionato. Con una particolarità: ben 17 sono arrivate lontano da San Siro. I 15 in Serie A rappresentano un record, gli ultimi i due col Genoa. Ma col Napoli si gioca a Milano.

ULTIMA IN CASA – La sfida con gli uomini di Gattuso è la penultima giornata di campionato. Il leader dell’Inter di Conte quindi ha l’ultima occasione per lasciare il segno in casa. Lukaku ha i mezzi per chiudere al meglio anche a Milano. Nel modo che gli riesce meglio, segnando. Proprio lui che all’andata ha infranto un tabù che durava dal 1998. Come? Ovviamente con una doppietta. Ma si giocava al San Paolo. Ora serve un segno a San Siro.