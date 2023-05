Lukaku al bivio Roma-Inter: fare bene per 3 importanti motivi! − TS

Lukaku si gioca tanto in Roma-Inter. Il belga, novanta minuti in panchina contro il Verona nello 0-6 del Bentegodi, giocherà titolare all’Olimpico. Tre importanti motivi per fare bene

ALL’ATTACCO − Lukaku scalpita per tornare ad essere sempre più decisivo con la maglia dell’Inter. Le difficoltà sia fisiche che mentali sono ormai lontane, ora pensa solamente al campo. In Roma-Inter è sfida cruciale, una sorta di bivio. Sono tre i motivi per fare bene oggi all’Olimpico. In primis per se stesso. Lukaku vuole restare all’Inter tant’è che potrebbe anche ridursi l’ingaggio per andare in contro alle esigenze della società. Uscire da protagonisti non sarebbe affatto male. In secondo luogo, c’è appunto da aiutare la squadra a raggiungere i primi quattro posti e qualificarsi per la prossima Champions League. Tanto del suo futuro passerà anche dal raggiungimento o meno di questo obiettivo. In terzo luogo, Lukaku vuole mettere in difficoltà Inzaghi in vista dell’euroderby di mercoledì contro il Milan. La bagarre con Dzeko è sempre aperta anche se il tecnico ha dimostrato di preferire il bosniaco nelle gare da dentro o fuori.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini