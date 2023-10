Lukaku torna a San Siro e annuncia: no provocazioni. Ma esulterà contro l’Inter – CdS

Ci siamo: Romelu Lukaku sfida per la prima volta l’Inter a San Siro e da avversario. Accusato di alto tradimento, a Trigoria ha già annunciato di voler rispondere sul campo. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il belga non provocherà la tifoseria avversaria, ma esulterà in caso di gol.

RITORNO DA AVVERSARIO – Romelu Lukaku torna a San Siro, ma da avversario. Non ci saranno fischietti, ma fischi sì. Prima volta da avversario dell’Inter dopo quanto successo la scorsa estate, il belga a Trigoria ha già chiarito la sua posizione: senza rancore, continua a ribadire la sua versione dei fatti, diversa da quelle raccontante a Milano. Ma soprattutto, ha fatto sapere di non voler provocare i suoi ex tifosi, ancor meno la Curva Nord che lo ha osannato a lungo nel periodo di convergenza di interessi, ma se dovesse segnare ancora festeggerebbe alla sua maniera per non mancare di rispetto ai romanisti.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida