Lukaku a disposizione, ma Inzaghi torna ad affidarsi a Dzeko titolare – TS

Rispetto la sfida giocata a Firenze, Simone Inzaghi è sempre più intenzionato a cambiare almeno un giocatore per reparto. Dopo difesa (vedi QUI) e centrocampo (leggi articolo), bisognerà pensare all’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, torna Romelu Lukaku a disposizione dell’Inter, ma il titolare sarà ancora Edin Dzeko.

IN ATTACCO – In Inter-Viktoria Plzen non ci sarà Joaquin Correa, difatti rispetto la partita giocata contro la Fiorentina tornerà Edin Dzeko. Romelu Lukaku torna finalmente tra i convocati di Simone Inzaghi, ma in attesa che si ricomponga la “LuLa”, San Siro nerazzurro attende l’ennesimo acuto di Lautaro Martinez che nelle ultime tre gare giocate (Barcellona, Salernitana, Fiorentina) ha segnato 4 gol: al suo fianco agirà Edin Dzeko che un anno fa, grazie alla doppietta allo Shakhtar (sempre nella quinta partita del girone), regalò gli ottavi all’Inter. Dovesse concedere il bis, Inzaghi potrebbe attaccarsi al petto la prima medaglia stagionale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino