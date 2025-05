Luis Enrique: «Con l’Inter momento speciale, speriamo di festeggiare»

Luis Enrique si proietta alla finale di Champions League contro l’Inter, dopo aver vinto la Coppa di Francia. Il tecnico del Psg vuole festeggiare il terzo titolo e fare il triplete. Simone Inzaghi non sarà d’accordo. Tutto rinviato al 31.

LA FINALE MOMENTO SPECIALE – Il Psg festeggia questa sera per la vittoria della Coppa di Francia contro il Reims per 3-0. Dopo le parole di Bradley Barcola e Nuno Mendes, anche l’allenatore Luis Enrique ha parlato nel post partita su Bein Sports. Le sue parole in vista della finale di Champions League con l’Inter: «È stata un’ottima partita. Ci siamo preparati al meglio per la finale del 31. Questa finale (di Champions League) è importante. Vogliamo fare la storia. Siamo pronti. Siamo una vera squadra e vogliamo vincere trofei. Non è normale giocare un primo tempo a questo livello perché il Reims ha giocato nei play-off. Ma siamo pronti. La finale di Champions League sarà un momento speciale per tutti. Non c’è una preparazione particolare. Dovremo gestire molta pressione, ma dobbiamo prepararci al meglio. Non è facile gestire tutto ciò che riguarda la squadra. Siamo una squadra giovane ma con esperienza, con la voglia di sapere cosa vogliamo fare in campo. Speriamo di festeggiare la Champions League».