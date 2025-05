Luis Enrique in conferenza stampa dopo Inzaghi: data e ora

La vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter sarà scandita da momenti ufficiali e fondamentali per l’approccio mentale alla gara. Venerdì 30 maggio, a poco più di 24 ore dal calcio d’inizio della sfida in programma sabato 31 maggio alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, toccherà anche al tecnico del PSG, Luis Enrique, presentarsi in conferenza stampa.

GLI AVVERSASRI – L’appuntamento con i media per Luis Enrique è fissato per le ore 20:15 presso la Munich Football Arena, sede ufficiale dell’evento UEFA. Il tecnico del PSG sarà affiancato da un giocatore della formazione parigina per rispondere alle domande dei giornalisti accreditati, nazionali e internazionali. Sarà l’occasione per conoscere le ultime indicazioni sulla formazione titolare, lo stato di forma della squadra e le sensazioni del tecnico spagnolo in vista di una delle partite più importanti della storia del club francese, che insegue la prima Champions League della sua storia.