Lugano-Inter senza Sensi, ma non per infortunio. Debutta Calhanoglu?

In Lugano-Inter di questa sera non ci sarà Sensi: stavolta, però, il centrocampista non è alle prese con un infortunio. C’è attesa per capire se Calhanoglu potrà essere della partita.

PRIMA USCITA – Alle ore 20.30 di stasera si giocherà Lugano-Inter, prima amichevole stagionale. Al Comunale di Cornaredo Simone Inzaghi non avrà tanti big, complici gli Europei e la Copa América. Ai convocati per il ritiro (vedi articolo) in questi giorni si sono aggiunti i giovani William Rovida, Giovanni Fabbian e Martin Satriano, mentre per la prima squadra Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. Il turco, primo dei nazionali ad aggregarsi, potrebbe fare uno spezzone di partita. Dalbert Henrique invece sta andando al Cagliari, mentre Valentino Lazaro non si è potuto unire al gruppo perché positivo. Stasera in Lugano-Inter non ci sarà nemmeno Stefano Sensi: non per un infortunio, ma perché in permesso. Il centrocampista oggi sposa a Ostuni la compagna Giulia Amodio: circa trecento gli invitati.