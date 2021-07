Lugano-Inter senza Sensi e Calhanoglu. Dimarco va a destra! – Sky

In vista della prima amichevole stagionale contro il Lugano, l’Inter dovrà fare a meno di alcuni importanti giocatori. Come riporta Silvia Vallini di “Sky Sport”, non saranno a disposizione di mister Inzaghi oltre a Brozovic anche Sensi e Calhanoglu. Dimarco va a destra.



ULTIME − Silvia Vallini ha fatto un sunto sull’amichevole di questa sera: «Prima sulla panchina dell’Inter per Simone Inzaghi, c’è tanta curiosità e attesa dopo nove giorni di ritiro e la prima scesa in campo contro il Sarnico giovedì. Ci sarà questa sera, la classico amichevole contro il Lugano, due anni fa l’Inter di Antonio Conte affrontò la squadra svizzera vincendo per 2-0 con i gol di Marcelo Brozovic e Stefano Sensi. Questa sera, loro non ci saranno: il croato per le vacanze post-Europeo, l’italiano in quanto si dovrà sposare. Non ci sarà nemmeno Hakan Calhanoglu che ha avuto un permesso in vista del matrimonio del fratello, in cui farà il testimone. Ci sono, però, tanti altri giocatori da rivedere come Samir Handanovic, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov. Dentro anche Federico Dimarco che agirà sulla destra dall’inizio. L’Inter lavora sul mercato, con vari nomi sul piatto: da Hector Bellerin a Nahitan Nandez fino ad Alex Telles».