Lugano-Inter, primo esame per Calhanoglu! Anche Skriniar si prepara

Lugano-Inter sarà la prima amichevole ufficiale per i nerazzurri di Simone Inzaghi, ancora orfani dei Nazionali che hanno preso parte a Euro 2020 e Copa America. Finora ha fatto ritorno solo Skriniar. Sia lo slovacco che Calhanoglu si scaldano per sabato sera

PRIMI ESAMI – Lugano-Inter sarà la prima uscita ufficiale dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio ha ritrovato Milan Skriniar e attende il resto dei Nazionali nei giorni a seguire. Gli ultimi a fare ritorno saranno ovviamente i Campioni d’Europa, Nicolò Barella e Alessando Bastoni. Dopo la partitella contro il Sarnico, finita in goleada (vedi articolo), Inzaghi potrà sperimentare lo stato di forma di Hakan Calhanoglu, che ieri non ha preso parte all’allenamento congiunto così come Skriniar. Entrambi sabato sera troveranno spazio con il Lugano.