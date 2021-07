Lugano-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi utilizza tutti gli esterni in rosa!

Lugano-Inter tra poco in campo per la Lugano Region Cup. Fischio d’inizio alle ore 20:30 dallo Stadio “Cornaredo” di Lugano (Svizzera). Debutto stagionale per Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Formazione rimaneggiata con abbondanza di esterni, schierati tra difesa e centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali di Lugano-Inter

Così in campo i padroni di casa

LUGANO: 46 Baumann; 3 Ziegler, 4 Hajrizi, 7 Facchinetti, 10 Bottani, 14 Sabbatini, 16 Lavanchy, 20 Custodio, 24 Lovric, 30 Daprelà, 99 N. Muci.

A disposizione: 5 Maric, 6 Covilo, 8 Lungoyi, 17 Abubakar-Ankrah, 11 Monzialo, 22 Guidotti, 19 Ba, 12 Morosoli, 23 Srdic.

Allenatore: Abel Braga.

Lugano-Inter, le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 44 Nainggolan, 18 Agoumé, 5 Gagliardini, 29 Dalbert; 48 Satriano, 99 Pinamonti.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 37 Skriniar, 40 Fabbian, 41 Nunziatini, 42 L. Moretti, 43 Hoti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 F. Carboni, 49 Colidio.

Allenatore: Simone Inzaghi.