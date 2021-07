Lugano-Inter, si inizia a 5 settimane dal via: attesa per Inzaghi al debutto

Lugano-Inter si giocherà alle 20.30 di stasera, come prima amichevole stagionale. Parte dal Comunale di Cornaredo l’esperienza per Inzaghi alla guida dei Campioni d’Italia in carica.

NUOVO INIZIO – Lugano-Inter è ormai una classicissima dell’estate nerazzurra. Per la quarta stagione di fila sono i ticinesi i primi avversari in amichevole, ma stavolta c’è di più. È l’esordio di Simone Inzaghi, che ha sostituito Antonio Conte, ed è anche la prima partita con lo scudetto sul petto dopo dieci anni (l’ultima il 29 maggio 2011, la finale di Coppa Italia con il Palermo). Si gioca a cinque settimane dal via della Serie A, che partirà sabato 21 agosto con quattro anticipi ancora da definire (vedi calendario). C’è anche in palio un trofeo: la Lugano Region Cup. Un appuntamento tanto atteso, al quale potranno assistere anche i tifosi: apertura al 100% per i 6.300 posti dell’impianto, con diversi biglietti ancora disponibili. Per l’Inter è il primo impegno stagionale, per il Lugano l’ultima amichevole prima del debutto ufficiale, fra otto giorni con lo Zurigo.

POCHI NUOVI – In attesa del mercato sono solo due i volti nuovi che Inzaghi potrà schierare: Alex Cordaz e Hakan Calhanoglu. Il portiere è rientrato dopo oltre quindici anni in giro per l’Italia, il centrocampista arriva a parametro zero dal Milan. Non ci sarà Valentino Lazaro, positivo al COVID-19, e nemmeno Stefano Sensi che si sposa. Prevedibile tanto spazio ai giovani, fra cui Martin Satriano che nell’allenamento congiunto di mercoledì col Sarnico ha segnato cinque dei sedici gol (vedi articolo). Chance pure per l’ex Primavera Samuele Mulattieri, reduce da una prolifica stagione nella seconda serie olandese. Nel Lugano previsto qualche minuto per il grande acquisto estivo, Demba Ba (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, con l’inviato dal posto. Dalle 19.30 il vero countdown a Lugano-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).