Lugano-Inter, amichevole in diretta TV: dove vedere la partita

Lugano-Inter sarà la prima uscita stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi, match in programma sabato 17 luglio alle ore 20.30 e valido per la “Lugano Region Cup”. Ecco dove vedere la partita

PRIMA USCITA – Lugano-Inter sarà la prima uscita ufficiale dei nerazzurri targati Simone Inzaghi, ancora privi di tantissimi Nazionali. Sale l’attesa per vedere all’opera il neo acquisto nerazzurro, Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Il match, in programma sabato 17 luglio alle ore 20.30 allo stadio Cornaredo, sarà trasmesso in esclusiva da “Sky Sport”. Sarà possibile seguire la partita anche sui canali ufficiali Inter YouTube e Facebook.