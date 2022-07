Lugano-Inter 0-2 al 45′, apre D’Ambrosio! Un erroraccio favorisce il raddoppio

Termina il primo tempo di Lugano-Inter, prima sfida amichevole in vista della prossima stagione (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui al Cornaredo, con la squadra di Simone Inzaghi avanti di due reti a zero

DOPPIO VANTAGGIO – Si sblocca subito alla prima occasione Lugano-Inter, quando Danilo D’Ambrosio stacca più in alto di tutti da calcio d’angolo e non lascia scampo al portiere avversario, trovando così la rete dello 0-1. Il raddoppio arriva al 16′, questa volta è un erroraccio del portiere degli svizzeri Saipi a causare la rete: palla lisciata dall’estremo difensore, Lautaro Martinez ne approfitta e insacca a porta sguarnita. Gli svizzeri si rendono comunque pericolosi, specialmente al 31′ minuto quando Samir Handanovic è chiamato a un grande intervento per impedire al colpo di testa di Haile-Selassie di finire in porta. Si conclude così sullo 0-2 il primo tempo di Lugano-Inter.

LUGANO 0 – 2 INTER

MARCATORI: D’Ambrosio (I) al 3′, Lautaro Martinez (I) al 16′

LUGANO: 1 Saipi; 3 Ziegler, 8 Durrer, 9 Celar, 11 Haile-Selassie, 14 Sabbatini, 17 Valenzuela, 20 Doumbia, 27 Babic, 30 Daprelà, 45 De Jesus.

A disposizione: 10 Bottani, 15 Mai, 18 Mahou, 23 Srdic, 29 Belhadj, 33 Casciato, 41 De Queiroz, 42 Alshik, 43 Mound, 46 Stober, 58 Osigwe.

Allenatore: Mattia Croci-Torti

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Darmian; 12 Bellanova, 14 Asllani, 42 Agoumé, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 11 J. Correa, 15 Lazaro, 16 Salcedo, 38 Sottini, 39 Silvestro, 40 Sangalli, 43 Hoti, 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 50 Casadei, 51 Fabbian.

Allenatore: Simone Inzaghi