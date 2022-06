Lugano in campo in attesa dell’amichevole con l’Inter: scoppiettante 4-3

Il Lugano sarà, ancora una volta, il primo avversario dell’Inter nel precampionato. Gli svizzeri hanno già giocato in amichevole, battendo 4-3 allo scadere i tedeschi del Kaiserslautern.

ALL’ULTIMO – Il Lugano, fresco campione della coppa svizzera, sfiderà l’Inter nella prima amichevole precampionato della squadra di Simone Inzaghi. Manca ancora l’ufficialità, ma si dovrebbe giocare il prossimo 12 luglio (martedì). I ticinesi, allenati da Mattia Croci-Torti, sono già in ritiro a Malles Venosta. Per loro è tempo di amichevoli ed è arrivato un successo per 4-3 contro il Kaiserslautern, formazione tedesca un tempo protagonista della Bundesliga. A segnare il definitivo 4-3 per il Lugano Adrian Durrer, nei prossimi giorni il programma del match contro l’Inter.