Ludogorets-Inter, turnover in vista? Conte senza sei infortunati – GdS

In vista di Ludogorets-Inter, secondo la “Gazzetta dello Sport”, Antonio Conte potrebbe scegliere di fare turnover considerando però i sei infortunati, ultimo su tutti il giovane Alessandro Bastoni.

TURNOVER E INFORTUNI – Domani Ludogorets-Inter alle 18:55, i nerazzurri di Antonio Conte tornano in campo internazionale, questa volta per i sedicesimi di Europa League: “Attorno alle 14 il volo verso la Bulgaria: 2 ore e mezzo di viaggio e atterraggio a Varna, sul Mar Nero. Da lì pullman fino a Razgrad, distante 130 km. La squadra di Conte farà subito visita alla Huvepharma Arena, la piccola casa (10.000 posti) del Ludogorets”. I bulgari hanno la peggior difesa del campionato (10 gol subiti), ma come ogni squadra in Europa non vanno sottovalutati. Antonio Conte potrebbe scegliere la via del turnover, considerando però i diversi infortuni (sei): Roebrto Gagliardini, Stefano Sensi, Sebastiano Esposito, Kwadwo Asamoah, Samir Handanovic e Alessandro Bastoni a causa della tonsillite. Chance dal primo minuto dunque per Victor Moses e Cristiano Biraghi sulle fasce, può riposare Romelu Lukaku: al suo posto Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez. Christian Eriksen dal primo minuto.