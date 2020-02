Ludogorets-Inter 0-2, il tabellino della partita di Europa League

Condividi questo articolo

Ludogorets-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2. Questo il tabellino della partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020.

QUALITÀ IMMESSA – L’Inter debutta col piede giusto in Europa League. Dopo settanta minuti non certo indimenticabili contro il Ludogorets, con soltanto un palo di tacco di Alexis Sanchez, spunta Christian Eriksen: è il danese a sbloccare la situazione con il suo primo gol in nerazzurro, e poco dopo prende pure la traversa. In pieno recupero un tocco di mano di Anicet Abel in mischia, impossibile da vedere a occhio nudo, viene però notato dal VAR, al suo debutto in pianta stabile nel torneo: è rigore, e lo trasforma il subentrato Romelu Lukaku. Questo il tabellino di Ludogorets-Inter.

LUDOGORETS-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov (67′ Badji), Anicet; Cauly (90′ Biton), Marcelinho, Wanderson; Swierczok (76′ Tchibota).

In panchina: Stoyanov, Tabatha, Ikoko, Moti.

Allenatore: Pavel Vrba

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses (72′ Barella), Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi (81′ Young); Lautaro Martinez (64′ Lukaku), A. Sanchez.

In panchina: Stankovic, de Vrij, Pirola, Candreva.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Carlos del Cerro Grande della federazione spagnola (Yuste – Alonso; Cuadra Fernandez; VAR Martinez Munuera; A. VAR Barbero Sevilla)

Gol: 71′ Eriksen, 95′ rig. Lukaku

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Grigore, Wanderson, Tchibota, Anicet (L)

Recupero: 0′ PT, 5′ ST