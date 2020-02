Ludogorets-Inter, sedicesimi di UEL: canale diretta TV e LIVE streaming

Ludogorets-Inter è in programma in questa settimana. Si va in campo per l’andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League. Inter impegnata in trasferta. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming Ludogorets-Inter

PARTITA

Ludogorets-Inter (andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League 2019/20).

DOVE

“Huvepharma Arena” di Razgrad (Bulgaria).

QUANDO

Giovedì 20 febbraio 2020 a partire dalle ore 18.55.

DIRETTA TV

Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport 253, accessibile solo agli abbonati.

LIVE STREAMING

Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

INFORMAZIONI SU LUDOGORETS-INTER

SITUAZIONE NEL TORNEO – Dopo essere uscita dalla UEFA Champions League arrivando terza nel Gruppo F, l’Inter di Antonio Conte debutta in UEFA Europa League iniziando dai sedicesimi di finale. Il Ludogorets di Pavel Vrba torna in campo dopo aver superato il Gruppo H alle spalle dell’Espanyol. Il ritorno a Milano è in programma a distanza di una settimana. Chi passa il turno accederà agli ottavi della seconda competizione europea.

INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento con il LIVE della diretta testuale a partire dalle ore 18.30 circa. Seguite l’avvicinamento a Ludogorets-Inter a partire da oggi, con le conferenze stampa degli allenatori alla vigilia (Conte LIVE dalle ore 17.45 circa), le dichiarazioni degli altri tesserati, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.