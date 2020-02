Ludogorets-Inter, Lukaku a riposo. Giocano Sanchez ed Eriksen – GdS

In vista di Ludogorets-Inter, Antonio Conte pensa a un ampio turnover soprattutto per recuperare le energie, fisiche e mentali, delle ultime giornate. Secondo la “Gazzetta dello Sport” riposerà Romelu Lukaku, che darà spazio ad Alexis Sanchez, dietro di lui Christian Eriksen.

LA PROBABILE – Ludogorets-Inter sarà una partita fondamentale sia per il futuro dell’Inter in Europa League (anche se parliamo pur sempre della partita di andata dei sedicesimi), sia perché i nerazzurri allenati da Antonio Conte dovranno gestire le forze in vista dei prossimi impegni. Chiaro, mai sottovalutare gli avversari, ma ci vorrà l’atteggiamento giusto per archiviare già adesso la questione passaggio del turno così da non sprecare ulteriori energie in vista del ritorno, considerando che dopo i nerazzurri se la vedranno con la Juventus. Considerando i sei infortunati, secondo la rosea la squadra scenderà in campo con il classico 3-5-2 scelto dal tecnico, con il ritorno in campo di Victor Moses e Cristiano Biraghi sulle fasce. In porta ancora Daniele Padelli, con lui in difesa agiranno Danilo D’Ambrosio, Diego Godin e Andrea Ranocchia. A centrocampo spazio ancora a Matìas Vecino a centrocampo con il ritorno in campo di Borja Valero nella posizione di regista (vista l’assenza di Marcelo Brozovic), e il ritorno in campo di Christian Eriksen da titolare. In attacco riposa Romelu Lukaku, al suo posto Alexis Sanchez giocherà al fianco di Lautaro Martinez.