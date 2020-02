Ludogorets-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte in Europa League

Ludogorets-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 18.55 (italiane). Partita valida per per l’andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League. Si tratta del debutto nerazzurro dopo l’uscita dalla Champions League, necessario cercare di “ipotecare” il passaggio del turno in anticipo. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Oltre ai tre giocatori non iscritti in Lista UEFA (il terzo portiere Berni è partito con la squadra, l’esterno Asamoah e il giovane centrocampista Agoumé no), restano a casa in sette. Fuori per acciacchi vari anche il portiere Handanovic, i difensori Bastoni e Skriniar, i centrocampisti Brozovic, Gagliardini e Sensi, e l’attaccante Esposito. Trasferta risparmiata.

MODULO – Scelte praticamente obbligate per Conte, che ha a disposizione giocatori contanti. Possibile una modifica del sistema di gioco con l’avanzamento di una mezzala (Eriksen) sulla trequarti, ma il 3-5-2 resta l’ipotesi più probabile proprio per abituare il danese all’assetto tipico.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Ancora Padelli in porta, ma oggi in panchina ci sarà solo un “vice” (il baby Stankovic?). Nel cuore della difesa dovrebbe tornare Ranocchia, per di più indossando la fascia di capitano, così da far rifiatare de Vrij. Ai suoi lati Godin e D’Ambrosio, da capire chi sarà costretto a sacrificarsi sul centro-sinistra. Possibile panchina come regalo per il primavera Pirola, da oggi 18enne.

CENTROCAMPO – Praticamente fatto il reparto centrale. Sulle fasce previsto turnover, quindi Moses a destra e Biraghi a sinistra. In cabina di regia riecco Borja Valero, coadiuvato da Vecino ed Eriksen, anche perché Barella è diffidato e potrebbe tornare utile nel ritorno.

ATTACCO – Una modifica in avanti. Rientra dal 1′ Sanchez, che dovrebbe far riposare Lukaku, in panchina (l’alternativa è il primavera Vergani). Al suo fianco Lautaro Martinez, che all’occorrenza potrebbe spostarsi sul centro-destra per favorire l’inserimento del cileno sulla sinistra.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Ludogorets: Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Stankovic; de Vrij, Pirola; Barella, Candreva, Young; Lukaku.